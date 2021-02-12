В Курске застрявшим в сугробах водителям приходят на помощь джиперы

ТАКТ».Сегодня утром мэрия Курска вновь дала сводку о работе дорожной техники и отчиталась о количестве убранного снега. С городских дорог, согласно данным комитета дорожного хозяйства, вывезли почти 1800 кубометров снежной массы, передает телеканал «
Ирина Леонова, корреспондент:
- После трехдневной метели курские дороги превратились в один большой сугроб. И если крупные центральные магистрали ночью были очищены от снега, то более удаленные от Красной площади улицы так и остались без внимания коммунальных служб. Во дворах ситуация еще хуже: пройти и проехать во многих из них практически невозможно.
Горы снега, скопившиеся у подъездов домов невольно наводят на мысль, что профессия дворника в Курске не только является одной из наиболее редких, но обладает сезонной цикличностью. Почему-то летом уборка придомовых территорий происходит чаще и заметнее, а с наступлением холодов все дворники как будто впадают в спячку. Фактическая безнаказанность управляющих кампаний ведет к тому, что дворы заполняются сугробами, а люди терпят неудобства.
Ирина Леонова, корреспондент:
- Застрять в таком снежном плену – минутное дело. А вот для того, чтобы выехать, приходится прикладывать недюжинные усилия и вспоминать не только советы инструкторов автошколы, но и законы физики.
Выталкивать свои машины из колеи во дворах за прошедшие три дня пришлось многим курским автомобилистам. Иногда, проехав буквально пару метров, водитель вновь попадали в снежный плен.
Ирина Леонова, корреспондент:
- Когда не помогают обычные способы выхода их снежного заноса, приходится действовать более решительно! В нынешних погодных условиях лопата стала для многих главным атрибутом не только в дальних поездках, но и при банальном выезде со двора.
«Хочешь выехать – копай» - эта горькая истина не понаслышке знакома водителям многих легковых машин. Поэтому многие предпочитают не надеяться на милость коммунальщиков, а самостоятельно расчищать путь своему железному коню.
Ирина Леонова, корреспондент:
- И если снег убрать из-под колес можно, то лёд является куда более серьёзным препятствием для автомобиля. Шипованная резина на нем пробуксовывает и не позволяет тронуться с места. В такой ситуации выход один – звать на подмогу водителя на полноприводной машине!
Уже три года сообщество курских джиперов помогает коллегам по рулю выходить из сложных ситуаций. Как признаются владельцы внедорожников, все начиналось с группы помощи друг другу, но желание быть полезными на дороге постепенно распространилось на всех владельцев транспортных средств.
Алексей Кутер, руководитель общественного движения «КурскДжипСпас»:
- У всех желание помесить грязь, иными словами. Просто мы направили это в русло, которое помогает простым автолюбителям. То есть своего рода такие покатушки, можно назвать так вот. Ну, и с другой стороны, это ж город то наш, и мы помогаем своему городу.
В сообществе активных и готовых прийти на помощь автомобилистов порядка 60 человек. С ухудшением погодных условий заявок от терпящих бедствие в снежном плену заметно прибавилось. С начала недели помимо легковушек вытаскивать из сугробов пришлось и автомобили специальных служб, и большегрузы.
Для спасения парни используют специальный трос: безопасный для автомобилей и прохожих и выдерживающий усиленные нагрузки. Весь процесс обычно контролируется по рации.
В таком же режиме радиосвязи джиперы передают друг другу заявки от нуждающихся в помощи автомобилистов. Сообщить о проблеме на дороге куряне могут разными способами.
Алексей Кутер, руководитель общественного движения «КурскДжипСпас»:
- Первый способ- позвонить можете в 112, и вас перенаправят либо звонок на нашего диспетчера, либо они дадут номер телефона. Номер телефона у нас простой 311-666, он такой, короткий номер. И либо во «ВКонтакте» группа КДС – «КурскДжипСпас»- там есть «оформить заявочку». И у нас кто свободен – выезжает.
Активисты признаются: иногда причина внештатных ситуаций на дороге кроется в недальновидности самих автомобилистов. Сложные погодные условий – повод серьезно пересмотреть свою манеру вождения и трезво оценить возможности личного автомобиля. Там, где запросто проезжает трактор или полноприводный автомобиль, обычная легковушка будет буксовать и напрочь потеряет способность двигаться дальше.
Виктор Галкин, участник движения «КурскДжипСпас»:
- Бывают часто заявки, например, вот у нас есть Суворовский пляж. То есть люди едут туда даже вот летом. Все знают, что там песок. Заезжают на обычных машинах, даже полноприводные с трудом проезжают. Они заезжают практически к воде. А потом естественно, выехать не могут. Очень часто летом по 2-3 заявки именно с пляжа бывает. Есть у нас улица Крымская, по ней ведет часто навигатор. И вот приезжаешь: машина стоит обычная, он больше километра проехал по грязи, а дальше не смог. Спрашиваешь: зачем ты сюда заехал – Ну, меня ведет навигатор сюда. – Но как бы ты уже километр проехал, ты же видишь, что дальше дороги и не видно.
Спасают джиперы и таких, попадающих в курьезные ситуации водителей. На это они тратят свое личное время, лишний раз доказывая, что на взаимовыручка и бескорыстная помощь на дороге не ушедшие в прошлое явления, а реалии, без которых в нашем городе в периоды разгула стихии обойтись невозможно. Такие же неравнодушные люди в среду вечером помогали уехать домой замерзшим на остановках курянам. Чтобы дождаться нужной маршрутки, горожанам пришлось ждать куда дольше положенных 10-15 минут. И, конечно, не может не радовать тот факт, что на фоне чиновничьего равнодушия, жители соловьиного края не разделяют поговорку «моя хата с краю».
В Курске застрявшим в сугробах водителям приходят на помощь джиперы
В сообществе активных и готовых прийти на помощь автомобилистов порядка 60 человек