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Курские дорожники расчищают лестничные спуски и подземные пешеходные переходы

Все спуски обрабатывают песко-соляной смесью
Курские дорожники расчищают лестничные спуски и подземные пешеходные переходы

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Курские коммунальщики ежедневно убирают снег и борются с наледью в разных частях города. Особое внимание дорожники уделяют лестничным спускам. Их регулярно очищают и посыпают.

По словам председателя комитета дорожного хозяйства Дениса Ходеев, в настоящее время ведутся работы по очистке от снега 25 лестничных спусков, расположенных на пешеходных маршрутах, соединяющих городские улицы. Также все спуски обрабатывают песко-соляной смесью.

Кроме этого, дорожники расчищают и подземные пешеходные переходы на улице Энгельса, проспектах Кулакова и Плевицкой.

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