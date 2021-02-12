Курские дорожники расчищают лестничные спуски и подземные пешеходные переходы
Все спуски обрабатывают песко-соляной смесью
По словам председателя комитета дорожного хозяйства Дениса Ходеев, в настоящее время ведутся работы по очистке от снега 25 лестничных спусков, расположенных на пешеходных маршрутах, соединяющих городские улицы. Также все спуски обрабатывают песко-соляной смесью.
Кроме этого, дорожники расчищают и подземные пешеходные переходы на улице Энгельса, проспектах Кулакова и Плевицкой.