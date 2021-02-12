Курские дорожники расчищают лестничные спуски и подземные пешеходные переходы

Все спуски обрабатывают песко-соляной смесью

Курские коммунальщики ежедневно убирают снег и борются с наледью в разных частях города. Особое внимание дорожники уделяют лестничным спускам. Их регулярно очищают и посыпают.По словам председателя комитета дорожного хозяйства Дениса Ходеев, в настоящее время ведутся работы по очистке от снега 25 лестничных спусков, расположенных на пешеходных маршрутах, соединяющих городские улицы. Также все спуски обрабатывают песко-соляной смесью.Кроме этого, дорожники расчищают и подземные пешеходные переходы на улице Энгельса, проспектах Кулакова и Плевицкой.