Вырубать будут не только аварийные деревья, но и те, которые закрывают дорожные знаки, нарушают работу наружного освещения и разрушают фундаменты зданий

В Курске снесут около двух тысяч аварийных деревьев. Работы будут выполнять специалисты городского управления по делам ГО и ЧС. Накануне спасатели приступили к спилу деревьев на территории 45-й школы. Там планируется убрать 19 аварийных насаждений, которые определила специальная комиссия. На место старых деревьев высадят новые.Как отметил мэр города, поступает много заявок от курян, от образовательных и медицинских организаций. Только от горожан поступило 1,5 тысячи обращений и ещё 500 - от социальных учреждений.Отмечается, что вырубать будут не только аварийные деревья, но и те, которые закрывают дорожные знаки, нарушают работу наружного освещения и разрушают фундаменты зданий.Одними из первых улиц, где спасатели займутся сносом старых насаждений, станут Народная, Комарова, Ольшанского, проспект Ленинского комсомола и Союзная.Раньше для того, чтобы снести аварийные деревья, администрация объявляла конкурс для определения подрядчика. С этого года задание получает городское учреждение – управление по делам ГО и ЧС. Это ускоряет процедуру и позволяет значительно сэкономить бюджетные средства, подчеркнул Виктор Карамышев. Процедура подачи заявки на снос аварийного дерева при этом не изменилась. Куряне могут обратиться в комитет городского хозяйства, направив письмо на электронную почту kgh-kursk@yandex.ru, или позвонить по телефону 74-02-48. В обращении нужно не только указать проблемное дерево, но и обязательно оставить свои контактные данные.