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В Курске оштрафовали 8 ленивых "управляек"

Размеры штрафов составили 250 и 40 тысяч рублей.
В Курске оштрафовали 8 ленивых "управляек"

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В Курске 8 управляющих компаний недобросовестно отнеслись к возложенным на них обязанностям: на внутридворовых проездах и тротуарах не убирали снег и наледь, не обрабатывали дорожки песко-соляной смесью. Это показала проверка региональной Госжилинспекции, которую провели на основании поступивших от горожан обращений. 

Должностных лиц, ответственных за управление домами, вызвали в инспекцию и оштрафовали. Так, согласно статьям 14.1.3 и 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях размер штрафа составляет 250 000 рублей и 40 000 рублей.

Государственная жилищная инспекция Курской области поручила руководителям управляющих компаний в целях профилактики несчастных случаев организовать работы по очистке тротуаров и внутридворовых проездов от снега и наледи, места передвижения пешеходов и площадки перед подъездами многоквартирных домов обрабатывать песко-соляной смесью.

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