В Курской области в этом году возведут 34 ФАПа и 3 офиса врача общей практики
Каждый третий фельдшерско-акушерский пункт в Курской области нуждается в капитальном ремонте
Всего же за пять лет реализации программы модернизации здравоохранения планируется возвести 161 объект. И, если возрастет финансирование программы, их количество увеличат.
По данным регионального комитета здравоохранения, каждый третий фельдшерско-акушерский пункт в Курской области нуждается в капитальном ремонте. Благодаря реализации программы модернизации первичного звена эту ситуацию намерены улучшить.