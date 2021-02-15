  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области в этом году возведут 34 ФАПа и 3 офиса врача общей практики

Каждый третий фельдшерско-акушерский пункт в Курской области нуждается в капитальном ремонте
В Курской области в этом году возведут 34 ФАПа и 3 офиса врача общей практики

Читайте также

В Курской области в этом году возведут 34 ФАПа и 3 офиса врача общей практики. Речь идет о Железногорском, Тимском, Фатежском и Черемисиновском районах. Строительство будет проводиться комплексно - в определенных районах, чтобы полностью закрыть их потребность в медицинской помощи. 

Всего же за пять лет реализации программы модернизации здравоохранения планируется возвести 161 объект. И, если возрастет финансирование программы, их количество увеличат.

По данным регионального комитета здравоохранения, каждый третий фельдшерско-акушерский пункт в Курской области нуждается в капитальном ремонте. Благодаря реализации программы модернизации первичного звена эту ситуацию намерены улучшить.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

До 31°С мороза прогнозируют в Курской области грядущей ночью

Еще одно столкновение фуры с ВАЗом под Курском унесло жизнь автомобилиста

В страшной аварии на курской трассе погиб водитель

Курские таможенники возбудили два уголовных дела на фирмы-однодневки

Арестованный мэр Льгова ушел в отставку

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске