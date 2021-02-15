Каждый третий фельдшерско-акушерский пункт в Курской области нуждается в капитальном ремонте

В Курской области в этом году возведут 34 ФАПа и 3 офиса врача общей практики. Речь идет о Железногорском, Тимском, Фатежском и Черемисиновском районах. Строительство будет проводиться комплексно - в определенных районах, чтобы полностью закрыть их потребность в медицинской помощи.Всего же за пять лет реализации программы модернизации здравоохранения планируется возвести 161 объект. И, если возрастет финансирование программы, их количество увеличат.По данным регионального комитета здравоохранения, каждый третий фельдшерско-акушерский пункт в Курской области нуждается в капитальном ремонте. Благодаря реализации программы модернизации первичного звена эту ситуацию намерены улучшить.