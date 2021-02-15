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Лента новостей / В регионе

Молодой курянин получил сутки ареста за отказ надеть маску и сопротивление полицейским

Курянин находился в продуктовом гипермаркете, на кассе его отказались обслуживать - он был без маски. Завязался конфликт

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В Курске молодого человека арестовали на сутки за неповиновение законным распоряжением представителя власти.
Видео, где отражена часть произошедшего,  очевидцы выложили в социальные сети.  оно набрало несколько десятков тысяч просмотров, и многие комментаторы, надо сказать, не на стороне задержанного. 

Инцидент прокомментировали в региональном УМВД. Курянин находился в продуктовом гипермаркете, на кассе его отказались обслуживать - он был без маски. Завязался конфликт, парень стал, что называется, «качать права». 

В дело вмешались сотрудники ППС. Полицейские потребовали , чтобы молодой человек перестал нарушать общественный порядок. Надеть маску он отказался, как и предъявить документы, подтверждающие его личность. Во время беседы повёл себя агрессивно, оттолкнул одного из полицейских и попытался убежать. У сотрудников появились основания полагать, что молодой человек может быть причастен и к иным преступлениям, поэтому и пытается скрыться. На улице его задержали, но он активно продолжил оказывать сопротивление полицейским. В итоге его таки доставили в отдел. 

13 февраля по решению суда горожанин получил одни сутки административного ареста за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
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