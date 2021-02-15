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Лента новостей / В регионе

Курская область заняла 18-е место в рейтинге регионов по качеству жизни

Соловьиный край занимает 18-ю позицию, между Севастополем (19-е место) и Ростовской областью (17-е)

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Курская область вошла в ТОП-20 регионов по качеству жизни. Рейтинг составили РИА Новости. Сейчас Соловьиный край занимает 18-ю позицию, между Севастополем (19-е место) и Ростовской областью (17-е). Это двумя строчками выше, чем годом ранее. 
В первой пятерке лидеров Москва, Санкт-Петербург,  Московская область, Татарстан и Белгородская область.

Авторы рейтинга отмечают, что 2020 году качество жизни в большинстве российских регионов практически не изменилось.
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