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В курских школах продолжают вводить карантин по коронавирусу

На карантине по коронавирусу в настоящее время находятся 105 классов в 52 школах
В курских школах продолжают вводить карантин по коронавирусу

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Пандемия коронавируса не покинула Курскую область. В ряде образовательных учреждений региона по-прежнему действует карантин по COVID-19. Как сообщил заместитель губернатора Александр Чуркин, в настоящее время из 525 школ 5 обучаются в дистанционном формате, 52 – в смешанном, передает телеканал "ТАКТ". Остальные продолжают работать в очном режиме. На карантине по коронавирусу в настоящее время находятся 105 классов в 52 школах (в общей сложности это 2241 детей). Кроме того, на карантине по коронавирусу находятся 11 групп в 9 детских садах.

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