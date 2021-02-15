ТАКТ". Остальные продолжают работать в очном режиме. На карантине по коронавирусу в настоящее время находятся 105 классов в 52 школах (в общей сложности это 2241 детей). Кроме того, на карантине по коронавирусу находятся 11 групп в 9 детских садах.Пандемия коронавируса не покинула Курскую область. В ряде образовательных учреждений региона по-прежнему действует карантин по COVID-19. Как сообщил заместитель губернатора Александр Чуркин, в настоящее время из 525 школ 5 обучаются в дистанционном формате, 52 – в смешанном, передает телеканал "
В курских школах продолжают вводить карантин по коронавирусу
На карантине по коронавирусу в настоящее время находятся 105 классов в 52 школах