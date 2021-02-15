В Курской области на «Лыжню России-2021» вышли больше 1600 человек

Участие в гонке приняли губернатор Роман Старовойт и чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов

В Курской области в ежегодной всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2021» приняли участие более 1600 человек. Соревнования прошли в субботу в урочище Моква. Впервые гонка состоялась на обновленной трассе шириной 6 метров. Помимо Курска, соревнования прошли в Железногорске и Льгове.На старт трассы в областном центре вышли свыше тысячи курян в возрасте от 14 до 65 лет. Они преодолели дистанции в 5 и 10 км. Участие в гонке приняли губернатор Роман Старовойт и чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов.На мужской взрослой дистанции первым к финишу пришел Евгений Евдокимов, лучший результат среди женщин показала Людмила Попова.