В Курской области на «Лыжню России-2021» вышли больше 1600 человек
Участие в гонке приняли губернатор Роман Старовойт и чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов
На старт трассы в областном центре вышли свыше тысячи курян в возрасте от 14 до 65 лет. Они преодолели дистанции в 5 и 10 км. Участие в гонке приняли губернатор Роман Старовойт и чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов.
На мужской взрослой дистанции первым к финишу пришел Евгений Евдокимов, лучший результат среди женщин показала Людмила Попова.