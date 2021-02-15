  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Спорт

В Курской области на «Лыжню России-2021» вышли больше 1600 человек

Участие в гонке приняли губернатор Роман Старовойт и чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов
В Курской области на «Лыжню России-2021» вышли больше 1600 человек

Читайте также

В Курской области в ежегодной всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2021» приняли участие более 1600 человек. Соревнования прошли в субботу в урочище Моква. Впервые гонка состоялась на обновленной трассе шириной 6 метров. Помимо Курска, соревнования прошли в Железногорске и Льгове. 

На старт трассы в областном центре вышли свыше тысячи курян в возрасте от 14 до 65 лет. Они преодолели дистанции в 5 и 10 км. Участие в гонке приняли губернатор Роман Старовойт и чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов.

На мужской взрослой дистанции первым к финишу пришел Евгений Евдокимов, лучший результат среди женщин показала Людмила Попова.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

До 31°С мороза прогнозируют в Курской области грядущей ночью

Еще одно столкновение фуры с ВАЗом под Курском унесло жизнь автомобилиста

В страшной аварии на курской трассе погиб водитель

Курские таможенники возбудили два уголовных дела на фирмы-однодневки

Арестованный мэр Льгова ушел в отставку

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске