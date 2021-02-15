Почти 30 тысяч курян привились первым компонентом «Спутника V»

Полностью завершили вакцинацию более 3,5 тысяч человек

В Курскую область в минувшие выходные поступила очередная партия вакцины от коронавируса. Она позволит привить 9 400 человек. В ближайшее время ожидается поставка еще 13 200 доз «Спутника V».Всего в регион поставлено 40 667 доз. По последним данным, первым компонентом вакцины привито 29 674 человека, полностью завершили вакцинацию 3 684 человека, информирует официальный сайт областной администрации.Напомним, что записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг, по телефону районной поликлиники, номер подскажут на горячей линии «122» (время работы – с 8 утра до 8 вечера ежедневно без перерывов и выходных), а также на линии, организованной в областном кожвендиспансере, по телефону 70-60-00 (работает с 8 утра до 8 вечера с понедельника по субботу). Сведения о привитых гражданах вносятся в регистр вакцинированных от COVID-19.