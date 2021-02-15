Арестованный мэр Льгова ушел в отставку
Обязанности главы исполняет его заместитель Алексей Савенков
Воробьев, напомним, по версии следствия, в апреле обязал директоров трех местных школ заключить с его знакомым индивидуальным предпринимателем фиктивные договоры поставки стройматериалов якобы для ремонта учебных заведений. 130 тысяч поступили на расчетный счет бизнесмена, а затем их обналичили и отдали льговскому мэру.
Это не все проделки чиновника. Он еще, в частности, незаконно передал лес с 200-летними дубами в аренду под вырубку частному лицу. В дело вмешался губернатор и правоохранители. Суд поместил Воробьева под домашний арест на два месяца.