Курские таможенники возбудили два уголовных дела на фирмы-однодневки

Фигурантам грозит наказание от крупных штрафов до 3-х лет лишения свободы

Отделение дознания Курской таможни по фактам совершения преступлений в сфере экономической деятельности возбудило два уголовных дела на фирмы-однодневки.В первом случае выступить в качестве учредителя общества с ограниченной ответственностью за денежное вознаграждение согласился житель Смоленска. Он отдал свой паспорт и выдал доверенность на регистрацию фирмы, накакой деятельностью в которой не занимался. То есть, формально мужчина стал учредителем и руководителем фирмы-однодневки.Во втором случае, уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного лица по факту незаконного образования юридического лица через подставных лиц и предоставление недостоверных данных, повлекших за собой внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.Оба уголовных дела переданы по подследственности в правоохранительные органы.Как уточняют в курской таможне, уголовная ответственность за незаконное образование (создание и реорганизацию) юридического лица и незаконное использование документов в этих целях предусмотрена частью 1 статей 173.1 и 173.2 УК РФ. Санкции этих статей предусматривают наказание от штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей и до лишения свободы на срок до 3-х лет.