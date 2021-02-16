Комиссия на нашла нарушений в организации питания в 42-й школе Курска

Информация о куриных лапках в школьном меню оказалась фейком

Специальная комиссия проверила питание в 42-й школе Курска и не нашла никаких нарушений. Члены специально созданной для проверки комиссии встретились с учениками и их родителями. Все опрошенные учащиеся оказались удовлетворены качеством питания и его разнообразием, столовую посещают с удовольствием.Проверку инициировали после того, как в соцсетях появилась информация о субпродуктах в школьном меню. Якобы на обед ученикам начальных классов давали куриные лапки. На деле же эти факты не потдвердились.«Общались с родителями и людьми, которые опубликовали пост. Могу подтвердить, что эта информация – фейк», – заверил заместитель губернатора Александр Чуркин.Отмечается, что согласно нормам СанПиНа, использование субпродуктов, к которым относятся куриные лапки, недопустимо при организации питания детей в общеобразовательных учреждениях.