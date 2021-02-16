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Лента новостей / В регионе

За неделю в Курской области выпало больше месячной нормы осадков

Дорожники продолжают уборку снега. Машины, припаркованные с нарушениями, будут эвакуировать
За неделю в Курской области выпало больше месячной нормы осадков

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В Курской области за прошлую неделю выпало больше месячной нормы осадков, высота снежного покрова местами по области достигала 30-48 см. Дорожные службы региона до сих пор продолжают работы по ликвидации последствий непогоды. 

Работа по расчистке дорог и улиц велась круглосуточно. За неделю израсходовано порядка 27 тысяч тонн противогололедного материала, с улиц и тротуаров Курска вывезено более 3 тысяч кубометров снега. За состоянием дорожной ситуации продолжают следить оперативные дежурные.

Куряне по-прежнему могут сообщить о некачественной уборке региональных дорог по номеру +7(4712) 34-32-06 или +7 (919) 130-34-13. По вопросам уборки снега в Курске можно обратиться по телефонам +7(4712) 51-92-91 и +7(4712) 51-92-89. 

К водителям вновь обращаются с просьбой не оставлять автомобили в зоне действия знаков, запрещающих стоянку. В администрации предупреждают: машины, припаркованные с нарушениями, будут эвакуировать.
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