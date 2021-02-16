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В Курской области ИП, которые оформят статус самозанятого, смогут получить полумиллионные гранты

Консультации и помощь по всем вопросам, а также приём документов осуществляются в центре «Мой бизнес»

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Начиная с этого года в Курской области предприниматели, которые оформят статус самозанятого, смогут получить на развитие своего дела гранты до полумиллиона. Консультации и помощь по всем вопросам, а также приём документов осуществляются в центре «Мой бизнес».

Как пояснили в комитете промышленности, торговли и предпринимательства, в прошлом году сократилось число субъектов в торговле и бытовых услугах, а количество занятых здесь выросло. Некоторые ИП объединялись, чтобы снизить налоговую или арендную нагрузку. Для многих предпринимателей выходом стал переход с 1 июля в статус «самозанятый». 

В этом году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»» стартуют 3 региональных проекта: «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». На их финансирование из федерального бюджета выделено почти 55,5 млн рублей.
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