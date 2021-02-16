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Курский госпиталь для ветеранов войн возобновил плановый прием пациентов

В госпиталь принимают пациентов в возрасте до 65-ти лет, а также старше 65-ти, которые перенесли коронавирус или прошли полный курс вакцинации
Курский госпиталь для ветеранов войн возобновил плановый прием пациентов

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Курский госпиталь для ветеранов войн возобновил плановый прием пациентов. С октябре прошлого года госпиталь, напомним, функционировал как ковидный стационар. Сейчас в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки медучреждение возобновило работу в штатном режиме.

Коечный фонд круглосуточного стационара остался прежним – 200 мест. В госпиталь принимают пациентов в возрасте до 65-ти лет, а также старше 65-ти, которые перенесли коронавирус или прошли полный курс вакцинации. Уже поступило 27 пациентов: это участники боевых действий, ветераны труда и ветераны военной службы. Сначала их размещают в провизорное отделение и делают ПЦР-анализ на COVID-19, что занимает максимум двое суток. После получения отрицательного результата пациентов переводят в профильные отделения. 

В госпитале у пациентов есть возможность пройти физиолечение, электротерапию, лечебную физкультуру и массаж. Направление на лечение можно получить у участкового терапевта. 
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