В госпиталь принимают пациентов в возрасте до 65-ти лет, а также старше 65-ти, которые перенесли коронавирус или прошли полный курс вакцинации

Курский госпиталь для ветеранов войн возобновил плановый прием пациентов. С октябре прошлого года госпиталь, напомним, функционировал как ковидный стационар. Сейчас в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки медучреждение возобновило работу в штатном режиме.Коечный фонд круглосуточного стационара остался прежним – 200 мест. В госпиталь принимают пациентов в возрасте до 65-ти лет, а также старше 65-ти, которые перенесли коронавирус или прошли полный курс вакцинации. Уже поступило 27 пациентов: это участники боевых действий, ветераны труда и ветераны военной службы. Сначала их размещают в провизорное отделение и делают ПЦР-анализ на COVID-19, что занимает максимум двое суток. После получения отрицательного результата пациентов переводят в профильные отделения.В госпитале у пациентов есть возможность пройти физиолечение, электротерапию, лечебную физкультуру и массаж. Направление на лечение можно получить у участкового терапевта.