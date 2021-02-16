В Курской области на таксистов-нелегалов составили 72 протокола
Полицейские изъяли незаконно установленные отличительные атрибуты легкового такси
Рейд «Такси 2021» провели сотрудники областного комитета транспорта и автодорог совместно с представителями ГИБДД и специалистами миграционного контроля. Проверяли соблюдение масочного режима и требований, предъявляемых к автомобилям легкового такси.
Отмечается, что машины такси должны выделяться в транспортном потоке и обязательно иметь на бортах «шашечки», а на крыше оранжевый фонарик, быть технически исправными. Водители перед отправкой в рейс обязаны пройти медицинский осмотр. Во время поездки водителям и пассажирам необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты.