В Курской области акушеркам и медсестрам, которые устроятся на работу в сельские ФАПы, выплатят подъемные

Выплата будет единовременной - 500 или 750 тысяч рублей в зависимости от удаленности территории

Акушерки и медсестры, которые устроятся на работу в сельские фельдшерско-акушерские пункты, смогут получить по 500 или 750 тысяч рублей. Соответствующая инициатива введена на федеральном уровне Минздравом. На эти цели планируется направлять средства как государственной казны, так и региональных бюджетов. Сейчас для запуска программы готовятся нормативно-правовые документы.Отмечается, что выплата будет единовременной, а сумма будет зависеть от удаленности территории, куда трудоустроен сотрудник.Пока же такая программа распространяется лишь на врачей - они, отправляясь работать в сельскую местность, получают один или 1,5 млн рублей. Также подъемные получают сотрудники среднего медицинского персонала – суммы выплат им аналогичны с подъемными акушерок и медсестер.