В Курской области акушеркам и медсестрам, которые устроятся на работу в сельские ФАПы, выплатят подъемные
Выплата будет единовременной - 500 или 750 тысяч рублей в зависимости от удаленности территории
Отмечается, что выплата будет единовременной, а сумма будет зависеть от удаленности территории, куда трудоустроен сотрудник.
Пока же такая программа распространяется лишь на врачей - они, отправляясь работать в сельскую местность, получают один или 1,5 млн рублей. Также подъемные получают сотрудники среднего медицинского персонала – суммы выплат им аналогичны с подъемными акушерок и медсестер.