  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области акушеркам и медсестрам, которые устроятся на работу в сельские ФАПы, выплатят подъемные

Выплата будет единовременной - 500 или 750 тысяч рублей в зависимости от удаленности территории
В Курской области акушеркам и медсестрам, которые устроятся на работу в сельские ФАПы, выплатят подъемные

Читайте также

Акушерки и медсестры, которые устроятся на работу в сельские фельдшерско-акушерские пункты, смогут получить по 500 или 750 тысяч рублей. Соответствующая инициатива введена на федеральном уровне Минздравом. На эти цели планируется направлять средства как государственной казны, так и региональных бюджетов. Сейчас для запуска программы готовятся нормативно-правовые документы. 

Отмечается, что выплата будет единовременной, а сумма будет зависеть от удаленности территории, куда трудоустроен сотрудник.

Пока же такая программа распространяется лишь на врачей - они, отправляясь работать в сельскую местность, получают один или 1,5 млн рублей. Также подъемные получают сотрудники среднего медицинского персонала – суммы выплат им аналогичны с подъемными акушерок и медсестер. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курским аграриям предоставят гранты на покупку рассады земляники

В Курской области ищут инвестора для создания парка мельниц

Часть улицы Кати Зеленко в Курске на год станет односторонней

В Курской области на таксистов-нелегалов составили 72 протокола

Курский госпиталь для ветеранов войн возобновил плановый прием пациентов

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске