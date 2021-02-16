В Курской области ищут инвестора для создания парка мельниц
Этнодеревню построят рядом с водяной мельницей в селе Красниково Пристенского района Курской области
Как уже сообщалось ранее, этнодеревню построят рядом с водяной мельницей начала XVIII века - объектом культурного наследия регионального значения. Там будет порядка 25 строений: дом кузнеца, лавка травника, академическое подворье и купеческий двор. Каждый объект закрепят за районами и организациями. В этнодеревне планируется сделать 4 улицы. Центральная, которую будет носить название Купеческая, будет идти от Преображенской церкви. Вдоль ручья расположится Ремесленная улица. Она объединит все ремесленные подворья. Также будет Сельская и Торговая улицы.
Начать строительство этнографического комплекса предполагается уже в этом году. Уже проработан вопрос подключения объектов туристического кластера к сетям инженерно-технического обеспечения, газификации и водоснабжения.