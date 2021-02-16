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В Курской области ищут инвестора для создания парка мельниц

Этнодеревню построят рядом с водяной мельницей в селе Красниково Пристенского района Курской области
В Курской области ищут инвестора для создания парка мельниц

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В этнографическом комплексе в селе Красниково Пристенского района Курской области планируют создать парк мельниц. В него предлагается включить макет ветряка Уфимцева, старинную ветряную мельницу и другие объекты. С идеей выступил Центр компетенций развития городской среды, который также работает над концепцией комплекса. Для удобства гостей из других регионов в туристическом кластере построят гостиницу. Сейчас ищут инвестора, готового реализовать проект. Все это обсудили на совещании в Доме Советов. 

Как уже сообщалось ранее, этнодеревню построят рядом с водяной мельницей начала XVIII века - объектом культурного наследия регионального значения. Там будет порядка 25 строений: дом кузнеца, лавка травника, академическое подворье и купеческий двор. Каждый объект закрепят за районами и организациями. В этнодеревне планируется сделать 4 улицы. Центральная, которую будет носить название Купеческая, будет идти от Преображенской церкви. Вдоль ручья  расположится Ремесленная улица. Она объединит все ремесленные подворья. Также будет Сельская и Торговая улицы.

Начать строительство этнографического комплекса предполагается уже в этом году. Уже проработан вопрос подключения объектов туристического кластера к сетям инженерно-технического обеспечения, газификации и водоснабжения. 

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