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Курским аграриям предоставят гранты на покупку рассады земляники

Соответствующее поручение в Минсельхоз передал премьер-министр Михаил Мишустин
Курским аграриям предоставят гранты на покупку рассады земляники

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В России аграриям предоставят гранты на покупку рассады садовой земляники. Курская область не стала исключением. Соответствующее поручение в Минсельхоз передал премьер-министр Михаил Мишустин. 

Накануне глава кабмина посетил аграрные предприятия Адыгеи, где встретился с сельхозпроизводителями. По словам главы одного из крестьянско-фермерских хозяйств, основные затраты приходятся на покупку рассады, но за счёт средств гранта приобрести её нельзя, хотя для таких культур, как малина, ежевика и виноград, ограничений нет.

В итоге в правительстве приняли решение внести в программу «Агростартап» дополнение, чтобы производители смогли получить господдержку на покупку рассады земляники.

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