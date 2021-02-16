Курским аграриям предоставят гранты на покупку рассады земляники

Соответствующее поручение в Минсельхоз передал премьер-министр Михаил Мишустин

В России аграриям предоставят гранты на покупку рассады садовой земляники. Курская область не стала исключением. Соответствующее поручение в Минсельхоз передал премьер-министр Михаил Мишустин.Накануне глава кабмина посетил аграрные предприятия Адыгеи, где встретился с сельхозпроизводителями. По словам главы одного из крестьянско-фермерских хозяйств, основные затраты приходятся на покупку рассады, но за счёт средств гранта приобрести её нельзя, хотя для таких культур, как малина, ежевика и виноград, ограничений нет.В итоге в правительстве приняли решение внести в программу «Агростартап» дополнение, чтобы производители смогли получить господдержку на покупку рассады земляники.