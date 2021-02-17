Основными производителями остаются сельскохозяйственные организации

Курская область стала 11-й в стране и 4-й в ЦФО по объему произведенной сельхозпродукции. В прошлом году местные аграрии произвели на 5,6% больше продукции, чем годом ранее. В фактических ценах - на 164,5 млрд рублей. Такие данные предварительно озвучил Курскстат.На продукцию растениеводства приходится 102,7 млрд рублей, животноводства - почти 62 млрд.Отмечается, что основными производителями остаются сельскохозяйственные организации – 81,6% всей продукции. Доля сельхозпродукции, произведенной хозяйствами населения и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, уменьшилась по сравнению с 2019 годом и составила 8,7% и 9,7% соответственно.