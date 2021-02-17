Курская область стала 11-й в стране и 4-й в ЦФО по объему произведенной сельхозпродукции
Основными производителями остаются сельскохозяйственные организации
На продукцию растениеводства приходится 102,7 млрд рублей, животноводства - почти 62 млрд.
Отмечается, что основными производителями остаются сельскохозяйственные организации – 81,6% всей продукции. Доля сельхозпродукции, произведенной хозяйствами населения и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, уменьшилась по сравнению с 2019 годом и составила 8,7% и 9,7% соответственно.