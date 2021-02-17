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Курская область стала 11-й в стране и 4-й в ЦФО по объему произведенной сельхозпродукции

Основными производителями остаются сельскохозяйственные организации
Курская область стала 11-й в стране и 4-й в ЦФО по объему произведенной сельхозпродукции

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Курская область стала 11-й в стране и 4-й в ЦФО по объему произведенной сельхозпродукции. В прошлом году местные аграрии произвели на 5,6% больше продукции, чем годом ранее. В фактических ценах - на 164,5 млрд рублей. Такие данные предварительно озвучил Курскстат. 

На продукцию растениеводства приходится 102,7 млрд рублей, животноводства - почти 62 млрд.

Отмечается, что основными производителями остаются сельскохозяйственные организации – 81,6% всей продукции. Доля сельхозпродукции, произведенной хозяйствами населения и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, уменьшилась по сравнению с 2019 годом и составила 8,7% и 9,7% соответственно.

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