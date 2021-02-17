В Курске возобновил работу реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского

В прошлом году спальный корпус центра капитально отремонтировали

В областном медико-социальном реабилитационном центре имени преподобного Феодосия Печерского возобновила работу группа дневного пребывания для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Ранее его деятельность была приостановлена из-за пандемии.





В прошлом году спальный корпус центра капитально отремонтировали. Закупили новую мебель, медицинское и физиотерапевтическое, реабилитационное оборудование, которое предназначено как для взрослых, так и для детей. Центр возобновит работу в полном объёме сразу после улучшения эпидемиологической обстановки. В этом году планируется завершить ремонтные работы основного корпуса.





Пациенты могут пройти в центе медицинский массаж и грязелечение. Также там есть современные аппараты для лечения функциональных расстройств центральной нервной системы, реабилитационные подвесы, кинезотерапевтическая установка и тренажеры с биологической обратной связью. Доступны для пациентов и индивидуальные занятия в сенсорной комнате. Курс реабилитации составляет 21 день.





Подробную информацию о работе учреждения можно получить по телефону: 8 (4712) 35-69-14.