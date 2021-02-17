В Центр управления регионом продолжают поступать жалобы от курян недовольных уборкой снега

ТАКТ».Непрекращающийся несколько дней снегопад превратил дороги и тротуары в труднопреодолимое препятствие как для водителей, так и для пешеходов. Ежедневно на улицы Курска выходит более 50 единиц спецтехники. Но даже этих мощностей недостаточно, чтобы освободить город из снежного плена, сообщает телеканал «
Несмотря на то, что куряне уже четвертый день наблюдают чистое небо, проблема снежных завалов не спешит исчезать. Некоторых дворов так и не коснулась лопата комунальщиков. А на дорогах автомобилистам приходится размешивать колесами снег и если машина замедлит ход, то водитель рискует застрять. При этом статистика дорожно-очистительных работ говорит о больших объемах ресурсов, потраченных на борьбу с последствиями капризов погоды.
Виктор Карамышев, мэр г. Курска:
«За четыре дня с 9 по 12 песко-соляной смеси на улично-дорожную сеть потрачено 4700 метров кубических. При плановых заготовках 25000 на весь сезон. То есть почти 20 процентов за четыре дня. Вывезено 6850 метров кубических снега.»
И если на статистику комунальщики работают достаточно хорошо, то на качество – относительно. Количество жалоб от курян на неубранный снег также велико. Ежедневно в Центр управления регионом поступают обращения, касающиеся качества очистки дворов и тротуаров. Жилые дома на проспектах Победы, Дружбы, Энтузиастов, улицах Димитрова, Парковой, Косухина продолжают утопать в снегу.
Михаил Шумаков, руководитель Центра управления регионом Курской области:
«Мы просим управляющие компании, которые работают по данным адресам, обратить внимание на эти территории и провести работу. Мы всю информацию им передавали. Где-то, уже знаем, работы завершены, но продолжить эту работу необходимо.»
Кроме этого, куряне отмечают, что снег, скопившийся у пешеходных переходов, совсем не убирается. Из-за этого подходить к ним достаточно сложно. И в частном секторе города работать дорожники тоже не спешат. Похоже, что для комунальщиков зима будет всегда приходить неожиданно, а проблема чистки улиц до самой весны не потеряет для курян своей актуальности.
В Центр управления регионом продолжают поступать жалобы от курян недовольных уборкой снега
Некоторых дворов так и не коснулась лопата комунальщиков