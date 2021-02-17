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Лента новостей / В регионе

В Центр управления регионом продолжают поступать жалобы от курян недовольных уборкой снега

Некоторых дворов так и не коснулась лопата комунальщиков
В Центр управления регионом продолжают поступать жалобы от курян недовольных уборкой снега

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Непрекращающийся несколько дней снегопад превратил дороги и тротуары в труднопреодолимое препятствие как для водителей, так и для пешеходов. Ежедневно на улицы Курска выходит более 50 единиц спецтехники. Но даже этих мощностей недостаточно, чтобы освободить город из снежного плена, сообщает телеканал «ТАКТ».

Несмотря на то, что куряне уже четвертый день наблюдают чистое небо, проблема снежных завалов не спешит исчезать. Некоторых дворов так и не коснулась лопата комунальщиков. А на дорогах автомобилистам приходится размешивать колесами снег и если машина замедлит ход, то водитель рискует застрять. При этом статистика дорожно-очистительных работ говорит о больших объемах ресурсов, потраченных на борьбу с последствиями капризов погоды.

Виктор Карамышев, мэр г. Курска:

«За четыре дня с 9 по 12 песко-соляной смеси на улично-дорожную сеть потрачено 4700 метров кубических. При плановых заготовках 25000 на весь сезон. То есть почти 20 процентов за четыре дня. Вывезено 6850 метров кубических снега.»

И если на статистику комунальщики работают достаточно хорошо, то на качество – относительно. Количество жалоб от курян на неубранный снег также велико. Ежедневно в Центр управления регионом поступают обращения, касающиеся качества очистки дворов и тротуаров. Жилые дома на проспектах Победы, Дружбы, Энтузиастов, улицах Димитрова, Парковой, Косухина продолжают утопать в снегу.

Михаил Шумаков, руководитель Центра управления регионом Курской области:

«Мы просим управляющие компании, которые работают по данным адресам, обратить внимание на эти территории и провести работу. Мы всю информацию им передавали. Где-то, уже знаем, работы завершены, но продолжить эту работу необходимо.»

Кроме этого, куряне отмечают, что снег, скопившийся у пешеходных переходов, совсем не убирается. Из-за этого подходить к ним достаточно сложно. И в частном секторе города работать дорожники тоже не спешат. Похоже, что для комунальщиков зима будет всегда приходить неожиданно, а проблема чистки улиц до самой весны не потеряет для курян своей актуальности.

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