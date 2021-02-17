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Курская область стала пилотным регионом для развития промышленного туризма

Развитие промышленного туризма в регионе влечёт за собой появление новых рабочих мест в сфере обслуживания, и привлечет инвесторов
Курская область стала пилотным регионом для развития промышленного туризма

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Курская область стала пилотным регионом для развития промышленного туризма. Флагманами в этом направлении должны стать пять предприятий, одно из них – Курский электроаппаратный завод. Накануне там побывала делегация представителей Федерации Рестораторов и Отельеров во главе с директором Артемом Губановым. Гостей ознакомили с производственным циклом, а также показали муралы, украшающие стены корпусов. Уникальную индустриальную арт-площадку создали в прошлом году, и она стала местом притяжения для творческих людей из разных регионов страны. 

Специально для проекта на КЭАЗ разработали уникальные маршруты по территории всего индустриального парка площадью более 90 тысяч квадратных метров. У гостей есть возможность увидеть, как работают современное гальваническое, сборочное производство, оборудованное по принципам LEAN-производства; станки с числовым программным управлением; уникальный учебный центр, в который регулярно приезжают специалисты отрасли со всей России.

Развитие промышленного туризма в регионе влечёт за собой появление новых рабочих мест в сфере обслуживания, уверен председатель областного комитета промышленности, торговли и предпринимательства Михаил Аксенов, что важно для местной экономики. Кроме того, это и привлечение инвесторов, если речь идёт о деловом туризме. В начале марта в Курске пройдёт стратегическая сессия, где определят дальнейшие шаги в этом направлении.
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