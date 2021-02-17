  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области задержали семейную пару, которая расплачивалась с таксистом наркотиками

Супруги ездили на такси из Курска в Железногорск и делали тайники-закладки, а со своим знакомым таксистом они расплачивались порцией запрещенных веществ
В Курской области задержали семейную пару, которая расплачивалась с таксистом наркотиками

Читайте также

Сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков регионального УМВД задержали семейную пару и таксиста, подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков.

Супруги ездили на такси из Курска в Железногорск и делали тайники-закладки. Для перевозок они наняли своего знакомого таксиста. С ним каждый раз они расплачивались порцией запрещенных веществ.

Всех троих подозреваемых задержали с поличным, когда они на автомобиле направлялись для изготовления очередной закладки. Полицейские изъяли у них около 70 граммов расфасованных наркотиков. Это является крупным размером, отмечают в областном УМВД.

По факту незаконного сбыта в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Подозреваемые на время следствия арестованы. Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске восстановили движение трамваев по 2-му маршруту

В Курском политехническом колледже открылось подразделение Академии Государственной противопожарной службы МЧС

В трех районах Курской области в этом году появятся передвижные автоклубы

В Курской области в этом году на благоустройство направят более 3,6 млрд рублей

В Центр управления регионом продолжают поступать жалобы от курян недовольных уборкой снега

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске