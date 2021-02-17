В Курской области задержали семейную пару, которая расплачивалась с таксистом наркотиками

Супруги ездили на такси из Курска в Железногорск и делали тайники-закладки, а со своим знакомым таксистом они расплачивались порцией запрещенных веществ

Сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков регионального УМВД задержали семейную пару и таксиста, подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков.Супруги ездили на такси из Курска в Железногорск и делали тайники-закладки. Для перевозок они наняли своего знакомого таксиста. С ним каждый раз они расплачивались порцией запрещенных веществ.Всех троих подозреваемых задержали с поличным, когда они на автомобиле направлялись для изготовления очередной закладки. Полицейские изъяли у них около 70 граммов расфасованных наркотиков. Это является крупным размером, отмечают в областном УМВД.По факту незаконного сбыта в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Подозреваемые на время следствия арестованы. Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.