Подписи в поддержку кандидатов на выборах Курской облдумы будут собирать на портале госуслуг

Курская область вошла в число пилотных регионов, где будут собирать подписи в электронном виде

В Курской области подписи в поддержку кандидатов на выборах областной Думы будут собирать электронно - на портале госуслуг. Об этом сообщает официальный сайт курского избиркома. Вопросы подготовки к единому дню голосования обсудили на Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы 16 февраля, в работе которой приняла участие председатель ЦИК России Элла Памфилова. Наш регион вошел в число пилотных. На данном этапе собирать подписи в электронном виде, помимо Курской, готовы Новгородская и Оренбургская области, Республика Карелия и Чечня. И этот список еще может пополниться.Однако с помощью портала Госуслуг можно собрать не более 50% подписей избирателей в поддержку выдвижения партий и кандидатов.Напомним, в Курской области в сентябре 2021 года будут выбирать депутатов Государственной Думы, Курской областной Думы и муниципальных представительных собраний.