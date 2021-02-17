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В микрорайоне Волокно Курска возродят спорткомплекс

Ранее там была крытая хоккейная площадка, теперь же здесь будут футбольный манеж, залы единоборств и спортивной гимнастики
В микрорайоне Волокно Курска возродят спорткомплекс

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В микрорайоне Волокно Курска возродят спорткомплекс. Речь идет о спортивном объекте на улице Крюкова, 16. Ранее там располагалась крытая хоккейная площадка, теперь же здесь будут футбольный манеж, залы единоборств и спортивной гимнастики. К возрождению спорткомплекса приступил новый собственник - председатель межрегиональной спортивной общественной организации «Детский центр спортивной подготовки» Владимир Меркулов.  

Футбольный манеж комплекса размером 20х50 метров уже готовят к началу занятий - постелен искусственный газон. Объект подключат к отоплению и он сможет работать круглосуточно. Предусмотрены и трибуны для зрителей. Планируется, что к занятиям на футбольном манеже приступят воспитанники «Азбуки футбола» детского центра спортивной подготовки. Уже набрали 60 детей от 4 до 6 лет. Заключены договоры с частными курскими футбольными школами «Факел» и «Спартак» и четырьмя взрослыми командами, которые также будут проводить здесь свои тренировки.

Залы единоборств и спортивной гимнастики разместятся в пристройке, которую возвел прежний собственник рядом с манежем. Там также обустроят раздевалки с душевыми и туалетами.

Помимо этого рядом со спорткомплексом инвестор готов заливать открытый каток. Об этом просили местные жители. 

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