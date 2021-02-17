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Программист из Курска потерял почти четверть миллиона, пытаясь купить оборудование для функционирования биткоинов

Еще один курянин лишился денег при покупке квадроцикла, а 16-летний парень - фирменной одежды
Программист из Курска потерял почти четверть миллиона, пытаясь купить оборудование для функционирования биткоинов

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Ежедневно в полицию обращаются куряне, потерявшие деньги при покупках или продажах через сайты бесплатных объявлений и социальные сети.

Так, программист из Курска перевел 246 тысяч рублей мошенникам, пытаясь купить оборудование для функционирования криптовалюты - биткоинов. Деньги он перечислил сразу, увидев объявление со значительной скидкой. Технику ждал почти неделю, но так и не дождавшись, направился в полицию.  

Еще один житель Курска, желая приобрести квадроцикл перевел автору объявления о продаже предоплату 35 тысяч рублей. Неизвестный убедил, что желающих приобрести технику много, поэтому и нужен крупный взнос. Транспорт обещал вскоре пригнать к оговоренному адресу. Но курянин так и не дождался желаемого квадроцикла и обратился в полицию. К моменту обращения объявление уже исчезло с сайта.  

16-летний горожанин перевел 27 тысяч рублей за комплект фирменной одежды, которую увидел в соцсети. Выяснилось, что все фотографии были размещены в один день, а страница не имеет никакого отношения к настоящему бренду. Потеряв надежду на получение модной одежды парень рассказал родителям о переводе денег, а те, в свою очередь, обратились в полицию.

Правоохранители в очередной раз призывают курян быть бдительными при покупках в сети и не переводить деньги, пока не получите товар или не увидите его лично.

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