В общей сложности планируется создать 82 новые территории и привести в порядок сотню дворов

В Курской области в этом году на благоустройство направят более 3,6 млрд рублей. 2021-й год объявлен Годом благоустройства в регионе. На эти деньги создадут новые общественные пространства, пешеходные зоны, спортивные и детские площадки, поведут озеленение и улучшат дорожную инфраструктуру. Об этом сообщил губернатор на своей странице в соцсети.Отмечается, что это не только средства регионального бюджета, но и федеральные. Они выделяются сразу по нескольким направлениям, в том числе это часть нацпроекта «Жильё и городская среда», программ «Комплексное развитие сельских территорий» и «Развитие комфортной городской среды», проекта «Народный бюджет» и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».В следующие 10 месяцев работы развернутся во всех городах и районах области. В общей сложности планируется создать 82 новые территории и привести в порядок сотню дворов. Также отремонтируют фасады зданий, обустроят новые детские и спортивные площадки, озеленят территории — всего в планах провести 226 таких мероприятий.Кроме этого реализуют четыре проекта, победивших во всероссийском конкурсе: общественные пространства в Курчатове, Льгове, Железногорске и Щиграх. Роман Старовойт выразил уверенность, что это не только улучшит качество жизни людей, но и стимулирует развитие местного бизнеса.Не забудут власти и о дизайн-коде. Эту работу начинут проводить не только в Курске, но и в малых городах.