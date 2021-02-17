В трех районах Курской области в этом году появятся передвижные автоклубы

А в течение ближайших трех лет - еще девять

В трех районах Курской области - Горшеченском, Фатежском и Черемисиновском - в этом году появятся многофункциональные передвижные автоклубы. Их приобретут в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».Автоклубы позволят проводить массовые зрелищные мероприятия на любой доступной для проезда территории. Это могут быть народные праздники, фестивали в парках и на других открытых площадках. Такой автоклуб обеспечивает хороший свет и звук, что позволяет легко организовать концерт или выездной кинопоказ. Сами машины оснащены автономными источниками электричества, отметила председатель регионального комитета по культуре Юлия Полетыкина.До 2024 года в регионе появятся еще девять многофункциональных передвижных автоклубов.