  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В трех районах Курской области в этом году появятся передвижные автоклубы

А в течение ближайших трех лет - еще девять 
В трех районах Курской области в этом году появятся передвижные автоклубы

Читайте также

В трех районах Курской области  - Горшеченском, Фатежском и Черемисиновском - в этом году появятся многофункциональные передвижные автоклубы. Их приобретут в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

Автоклубы позволят проводить массовые зрелищные мероприятия на любой доступной для проезда территории. Это могут быть народные праздники, фестивали в парках и на других открытых площадках. Такой автоклуб обеспечивает хороший свет и звук, что позволяет легко организовать концерт или выездной кинопоказ. Сами машины оснащены автономными источниками электричества, отметила председатель регионального комитета по культуре Юлия Полетыкина.

До 2024 года в регионе появятся еще девять многофункциональных передвижных автоклубов.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске восстановили движение трамваев по 2-му маршруту

В Курском политехническом колледже открылось подразделение Академии Государственной противопожарной службы МЧС

В Курской области в этом году на благоустройство направят более 3,6 млрд рублей

В Центр управления регионом продолжают поступать жалобы от курян недовольных уборкой снега

Программист из Курска потерял почти четверть миллиона, пытаясь купить оборудование для функционирования биткоинов

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске