В трех районах Курской области в этом году появятся передвижные автоклубы
А в течение ближайших трех лет - еще девять
Автоклубы позволят проводить массовые зрелищные мероприятия на любой доступной для проезда территории. Это могут быть народные праздники, фестивали в парках и на других открытых площадках. Такой автоклуб обеспечивает хороший свет и звук, что позволяет легко организовать концерт или выездной кинопоказ. Сами машины оснащены автономными источниками электричества, отметила председатель регионального комитета по культуре Юлия Полетыкина.
До 2024 года в регионе появятся еще девять многофункциональных передвижных автоклубов.