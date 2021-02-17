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В Курском политехническом колледже открылось подразделение Академии Государственной противопожарной службы МЧС

Форма обучения – заочная. Все выпускники получат диплом государственного образца
В Курском политехническом колледже открылось подразделение Академии Государственной противопожарной службы МЧС

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На базе Курского политехнического колледжа открылось подразделение Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. Это пятый в стране подобный филиал. Переговоры об открытии филиала между администрацией региона и руководством вуза начались в начале декабря, и спустя всего два месяца идея была реализована, отмечают в спасательном ведомстве. 

АГПС МЧС России - ведущий вуз страны по подготовке специалистов с высшим и послевузовским образованием в области пожарной безопасности. За годы своей деятельности Академия подготовила многотысячный отряд высококлассных специалистов.

В филиале Академии студенты будут обучаться по таким направлениям как «Государственное и муниципальное управление», «Пожарная безопасность», «Техносферная безопасность» и «Судебная экспертиза». Форма обучения – заочная. Все выпускники получат диплом государственного образца.

Представительство будет также проводить разъяснительную и профессионально ориентационную работу, подбор абитуриентов для обучения в Академии.
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