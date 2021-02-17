В Курском политехническом колледже открылось подразделение Академии Государственной противопожарной службы МЧС
Форма обучения – заочная. Все выпускники получат диплом государственного образца
АГПС МЧС России - ведущий вуз страны по подготовке специалистов с высшим и послевузовским образованием в области пожарной безопасности. За годы своей деятельности Академия подготовила многотысячный отряд высококлассных специалистов.
В филиале Академии студенты будут обучаться по таким направлениям как «Государственное и муниципальное управление», «Пожарная безопасность», «Техносферная безопасность» и «Судебная экспертиза». Форма обучения – заочная. Все выпускники получат диплом государственного образца.
Представительство будет также проводить разъяснительную и профессионально ориентационную работу, подбор абитуриентов для обучения в Академии.