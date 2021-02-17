Теперь рабочие сконцентрировались на расчистке путей по маршруту № 3

В Курске восстановили движение трамваев по 2-му маршруту. Трамвайные пути расчищали от снега и наледи четыре дня. Сотрудники "Курскэлектротранса" трудились круглосуточно с выходных.В воскресение трамваи пошли по маршрутам №№ 1 и 4. Накануне продолжалась работа по расчистке трамвайных путей от льда на участках маршрута №2. За сутки удалось прочистить более 5 км пути.В общей сложности аварийные бригады расчистили более 60 км трамвайных путей.Теперь, как сообщает пресс-служба мэрии, рабочие сконцентрировались на расчистке путей по маршруту № 3 - от Сумского моста до улицы Ольховской.