В Курске восстановили движение трамваев по 2-му маршруту
Теперь рабочие сконцентрировались на расчистке путей по маршруту № 3
В воскресение трамваи пошли по маршрутам №№ 1 и 4. Накануне продолжалась работа по расчистке трамвайных путей от льда на участках маршрута №2. За сутки удалось прочистить более 5 км пути.
В общей сложности аварийные бригады расчистили более 60 км трамвайных путей.
Теперь, как сообщает пресс-служба мэрии, рабочие сконцентрировались на расчистке путей по маршруту № 3 - от Сумского моста до улицы Ольховской.