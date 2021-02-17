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Аномальные морозы не спешат покидать Курскую область

Ночью до 21°С мороза, днем - до - 14°С
Аномальные морозы не спешат покидать Курскую область

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Аномальные для середины февраля морозы не спешат покидать Курскую область. 

По прогнозам синоптиков, завтра в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег, днем существенных осадков не ожидается. Скорость ветра составит от 5 до 10 м/с.

Ночью по области ожидается от 16°С до 21°С мороза, днем - от 9°С до 14°С. В Курске примерно те же температуры: 17°С-19°С мороза ночью, и 10°С-12°С мороза днем.

А вот в ночь на пятницу похолодает до 27°С, в низких местах и вовсе до -32°С.

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