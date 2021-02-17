сайте проекта, результаты станут известны 1 марта.С 9 по 20 марта в Курске пройдет бесплатная образовательная программа для специалистов в сфере развития городской среды: архитекторов, девелоперов, представителей городской администрации и активных горожан. Заявки принимаются до 26 февраля включительно. Зарегистрироваться можно на
Интенсив состоит из двух частей и пройдет в формате смешанного обучения: участников ждут онлайн-лекции и сессии на платформе Zoom, а также очные практические семинары на площадке креативного кластера «Поток» (ул. Луначарского, д. 2).
Под руководством экспертов и приглашенных специалистов участники рассмотрят ключевые темы городского развития: комплексное благоустройство, предпроектный анализ, транспортное планирование, визуальный облик города, эффекты благоустройства и медиасопровождение городских проектов.
Кроме программы для профессионалов 18 марта в КГУ состоится открытый экспертный диалог «Роль современного архитектора», на который могут прийти все желающие. Трансляция мероприятия будет доступна в социальных сетях программы «Архитекторы.рф» и на YouTube.
Проект организован совместно с Центром компетенций при поддержке областной администрации.
В марте в Курске пройдет бесплатная образовательная программа для архитекторов и активных горожан
Заявки принимаются до 26 февраля включительно