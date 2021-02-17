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Житель Курской области потерял деньги, пытаясь купить для собаки ошейник с навигатором

Ему даже отправили трек-номер посылки, а на почте подтвердили отправление, но товар он все равно не получил
Житель Курской области потерял деньги, пытаясь купить для собаки ошейник с навигатором

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Железногорец потерял деньги, пытаясь купить для собаки ошейник с навигатором. Стоимость устройства с портативной системой слежения за охотничьими собаками в интернете доходит до 60 тысяч рублей. Но горожанин нашел объявление о продаже такого аксессуара всего за 16 тысяч. Мужчина связался с продавцом, и они решили отправить посылку почтой. Для убедительности, продавец прислал фотографию своего паспорта и  квитанции об оплате за отправку посылки. 

Железногорец все же решил уточнить на почте, существует ли трек-номер груза, который указан в квитанции. Эту информацию ему подтвердили. Трек-номер действительно пробивался, и почтовое отправление было зарегистрировано в Калужской области. Убедившись в «благонадежности» адресата, железногорец перевел оговоренную сумму за товар. Однако, несмотря на это, в указанные сроки посылка не пришла. Проверив трек-номер, мужчина увидел, что посылка не движется, так как к отправке не принята. Попытки связаться с отправителем ни к чему не привели. Тогда горожанин понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Правоохранители в очередной раз призывают курян быть бдительными, совершая покупки в интернете и не переводить деньги, пока не получите товар или не увидите его лично.
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