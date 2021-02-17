За прошедшую неделю зарегистрировано 7 824 случая вирусных заболеваний, это выше нормы на 22,5%

В Курской области превышен эпидемиологический порог по ОРВИ. За прошедшую неделю зарегистрировано 7 824 случая вирусных заболеваний, это выше нормы на 22,5%, но в целом показатели соответствуют сезонным тенденциям, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Циркуляция вирусов гриппа по-прежнему отсутствует.





Специалисты советуют курянам укреплять иммунитет, соблюдать меоы профилактики, а при возникновении симптомов острого респираторного заболевания остаться дома, обратиться за медицинской помощью и строго выполнять все рекомендации лечащего врача.