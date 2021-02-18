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Лента новостей / В регионе

153 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за день

78 из них - в Курске
153 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за день

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153 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за минувший день. 78 из них - в Курске. Выписано 155 пациентов. 
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