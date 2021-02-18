Лента новостей / В регионе Сегодня, 11:47 153 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за день 78 из них - в Курске Читайте также 177 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за день 176 новых случаев коронавируса выявлено в Курской области за день 153 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за минувший день. 78 из них - в Курске. Выписано 155 пациентов. Жертвами коронавируса стали еще два человека - это пожилые мужчина и женщина. В целом по России за сутки подтверждено менее 13,5 тысяч новых диагнозов. +0 -0