153 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за день

78 из них - в Курске

153 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за минувший день. 78 из них - в Курске. Выписано 155 пациентов.Жертвами коронавируса стали еще два человека - это пожилые мужчина и женщина.В целом по России за сутки подтверждено менее 13,5 тысяч новых диагнозов.