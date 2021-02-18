В Курской области автомобилист попал на больничную койку, не разъехавшись с дорожным ограждением

Авария произошла на автодороге «Тросна-Калиновка» в Железногорском районе

В ДТП, случившемся накануне в Железногорском районе пострадал 58-летний водитель.Как сообщили в ГИБДД, авария произошла около половины седьмого часа вечера на 26 км автодороги «Тросна-Калиновка». Автомобилист за рулем «ВАЗа-21074», двигаясь со стороны села Калиновка в сторону села Тросна, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на препятствие - металлическое дорожное ограждение. В результате водителя госпитализировали с травмами. Отмечается, что он был трезвым.