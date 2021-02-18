В Курске прокуратура заставила Горсобрание изменить размер платы за содержание жилья
Теперь в соответствующем документе указана стоимость каждого вида услуг и работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирных домов
При этом не все дома, на которые распространяется действие этих положений, оснащены газовым оборудованием, контейнерными площадками, централизованным горячим водоснабжением и другим инженерным оборудованием, отмечают в надзорном ведомстве. В соответствии же с жилищным законодательством размер платы за содержание домов должен соответствовать типу конкретного многоквартирного дома и его коммунальной оснащенности.
В итоге в правовом акте указали стоимость каждого вида услуг и работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирных домов.