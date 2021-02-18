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В Курске прокуратура заставила Горсобрание изменить размер платы за содержание жилья

Теперь в соответствующем документе указана стоимость каждого вида услуг и работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирных домов
В Курске прокуратура заставила Горсобрание изменить размер платы за содержание жилья

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В Решение курского Горсобрания внесены изменения, касающиеся расчетов платы за содержание жилья. Сделано это по представлению прокуратуры. Ранее депутаты определили размер платы за содержание жилого помещения для многоквартирных домов до 5 этажей – 12 рублей 19 копеек за квадратный метр, свыше 5 этажей – 15 рублей 62 копейки. 

При этом не все дома, на которые распространяется действие этих положений, оснащены газовым оборудованием, контейнерными площадками, централизованным горячим водоснабжением и другим инженерным оборудованием, отмечают в надзорном ведомстве. В соответствии же с жилищным законодательством размер платы за содержание домов должен соответствовать типу конкретного многоквартирного дома и его коммунальной оснащенности.

В итоге в правовом акте указали стоимость каждого вида услуг и работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирных домов.
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