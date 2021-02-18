В Курске бизнесменов-должников вызвали "на ковер"

Общая сумма их задолженности в консолидированный бюджет Курской области - более 3,5 миллионов рублей

В Курске в мэрию вызвали местных бизнесменов, задолжавших по налогам. Очередное заседание комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых платежей в городской бюджет провел заместитель главы администрации Эдуард Кудрявцев.На комиссию пригласили 14 должников, общая сумма их задолженности в консолидированный бюджет региона составляет 3 млн 696 тысяч рублей, в том числе в бюджет Курска – 3 млн 539 тысяч.После завершения работы комиссии 10 должников полностью или частично погасили имеющуюся задолженность на общую сумму 2 млн 124 тысяч. В результате работы комиссии, процент взыскиваемости неплатежей в городскую казну составил 60%.