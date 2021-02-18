Курянин, который насмерть сбил велосипедиста на мосту через Сейм, получил 6 лет колонии
Автомобилист в момент аварии был пьяным
ДТП, напомним, случилось днем 21 июня 2020 года. Как установлено, мужчина, будучи пьяным, ехал на своем BMW по проспекту Кулакова. В это же время в попутном ему направлении у правого края проезжей части на велосипеде двигался 23-летний молодой человек. Приближаясь к мосту, во время перестроения на правую полосу движения водитель столкнулся с движущимся впереди автомобилем и, потеряв контроль над своей машиной, сбил велосипедиста. От удара тот перелетел через ограждение моста и упал в реку.
От полученных травм парень скончался.
Разделив мнение государственного обвинителя, суд назначил курянину наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также его на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.
Помимо этого, мужчина должен компенсировать моральный вред семье погибшего в размере 700 тысяч рублей.