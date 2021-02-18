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Лента новостей / В регионе

В Курске на месте аварийного дома началось строительство многоэтажки

Представители власти уверяют, современные технологии позволяют вести строительство десятиэтажки на месте снесенного жилого дома

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Эта невзрачная на вид строительная площадка имеет все шансы стать ареной жарких битв за права жильцов на спокойную жизнь в не очень благополучном доме по улице Конорева 22. Пятиэтажка находится в аварийном состоянии, уверены ее обитатели. Любые строительные работы в шаговой доступности могут сделать ситуацию еще более драматичной. Даже опасной для жизни.

История злополучного дома по улице Конорева неоднократно обсуждалась в СМИ. После строительства нижние этажи постоянно подтапливались, а стены трещали по швам. Причиной постоянных аварий называли грунтовые воды. Подобная участь постигла и соседний дом. Несущие конструкции находятся в плачевном состоянии. В квартирах приходится регулярно проводить косметический ремонт, чтобы хоть как-то замедлить образование трещин, сообщает телеканал «ТАКТ».

В 2016 году здание под номером 20 снесли, жильцов расселили, а соседний дом продолжает рушиться на глазах. Результатом многочисленных жалоб и проверок стало признание здания аварийным. Но дальше этого дело не движется. Доска пестрит объявлениями о желании купить квартиру в этом доме, словно никто не подозревает, какие сюрпризы может принести новоселье.

Марина Латышева, председатель совета дома Конорева 22:

«Состояние нашего дома, начиная с 1997 года, официально аварийное. С тех пор мы провели две реконструкции и две экспертизы, но все равно продолжаем бороться, изменений никаких нет, власти меры не принимают. Каждый раз на каждую экспертизу и на все документы, которые мы предоставили в

администрацию, нам приходит один и тот же ответ: «Ранее мы предоставили вам все разъяснения».

Недавно на месте снесенного дома начались строительные работы, которые добавили жителям бытовых неудобств и опасений за свою безопасность. Каждый раз о том, что напротив кипит работа, а техника подвозит стройматериалы, становится известно по трясущимся в квартирах стенах.

Светлана Пучнина, жительница дома:

«Две экспертизы, Курскгражданпроект, московская фирма Гермес, признали дом нежилым. И они тут же дают разрешение на строительство дома. Спальный район, один дом, второй дом, рядом садик. Никто не обращает на это внимания. Идет вибрация жуткая. Вот я дома, я пенсионер. Когда они делали эту подушку, идет вибрация дома, посуда звенит.»

Этот вопрос подняли на оперативном совещании в Доме советов. Представители власти уверяют, современные технологии позволяют вести строительство десятиэтажки на месте снесенного жилого дома. При этом власти совершенно не задумываются о благополучии и безопасности жильцов, для которых эта стройка усугубила и без того несладкое пребывание в обветшавшем доме.

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