Средняя производительность сотрудников в период работы с задачами увеличилась на 3%, а длительность оказания отдельных видов услуг сократилась до 18%

В Курске в 1-м филиале МФЦ внедрили интеллектуальную систему управления персоналом. Тестирование в пилотном режиме проводили на протяжении трех месяцев. Система должна сократить время работы с заявителями.Сервисы, направленные на упрощение получения услуг и сокращения сроков взаимодействия с органами власти, обсудили на совещании в Доме Советов.Главная идея интеллектуальной системы управления персоналом в МФЦ – стандартизация и повышение эффективности работы специалистов. Система заранее прогнозирует клиентопоток в филиалы и позволяет правильно его распределить. Проект уже показал свою эффективность – удалось снизить время ожидания и обслуживания населения и увеличить количество предоставляемых услуг. Например, по самой популярной услуге – регистрации права на недвижимое имущество. Если раньше она оказывалась до 80 минут, то к концу опыта основная масса сотрудников укладывается в 10-30 минут, максимум – 40. В целом, средняя производительность сотрудников в период работы с задачами увеличилась на 3%, а длительность оказания отдельных видов услуг сократилась до 18%, отметил Сергей Кожевников, директор АУ Курской области «МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг».Система является «облачным» решением, поэтому приобретение дополнительного оборудования не требуется. До конца года практику расширят и на другие филиалы МФЦ .Также обсудили цифровую трансформацию предоставления государственных и муниципальных услуг. Пока между информационными системами нет внутреннего взаимодействия. Новый проект предлагает их объединить, создав единый реестр. Это позволит отказаться от доставки бумажных документов, сократить время оказания услуг и оперативно информировать заявителей о выполнении запросов. Результат можно будет получить в любом удобном для клиента ведомстве.В дальнейшем предлагается создать систему контроля оказываемых услуг, что поможет в том числе следить за соблюдением сроков исполнения.