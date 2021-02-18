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В Курской области под суд идет сотрудница банка, похитившая у клиентов более 600 тысяч рублей

При помощи мобильного приложения денежные средства клиентов она переводила на свой банковский счет
В Курской области под суд идет сотрудница банка, похитившая у клиентов более 600 тысяч рублей

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33-летняя жительницы поселка Олымский Касторенского района Курской области - бывшая сотрудница банка - идет под суд за хищение денег клиентов. 

Как полагает следствие, женщина, являясь работником банка, неправомерно получала сведения о банковских счетах вкладчиков. При помощи мобильного приложения денежные средства клиентов она переводила на свой банковский счет. Таким способом ей удалось похитить более 600 тысяч рублей, принадлежащих четырем жителям района.

Факт хищения выявили сотрудники ФСБ, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Касторенский районный суд для рассмотрения по существу.

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