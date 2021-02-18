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Для участников Кубка Губернатора Курской области по лыжным гонкам подготовят парковки и бесплатный автобус

В этом году оставлять машины по обочинам дорог не разрешено
Для участников Кубка Губернатора Курской области по лыжным гонкам подготовят парковки и бесплатный автобус

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В воскресенье, 21 февраля состоится Кубок Губернатора Курской области по лыжным гонкам. Соревнования пройдут на трассе в Мокве, стартовый городок разместится на территории детского лагеря имени Володи Дубинина (ул. Парк Солянка). 

В этом году оставлять машины по обочинам дорог не разрешено. Для всех участников, которые приедут на соревнования на личном автотранспорте, подготовят парковки. Разместятся они по следующим адресам: 

- автодром ДОСААФ (ул. Сумская – ул. Автодромная), с 10 до 14 часов от автодрома до места старта будет ходить бесплатный пассажирский автобус; 

- парковка у лыжной базы после поворота на детские лагеря (ул. Сумская – ул. Парк Солянка); 

- парковки на территориях санатория «Маяк» (ул. Парк Солянка, 42), спортивно-оздоровительного центра им. В. Терешковой (ул. Парк Солянка, 16), школы-интерната № 2 (ул. Парк Солянка, 8) и реабилитационного центра им. преп. Ф. Печерского (ул. Парк Солянка, 24); 

- стоянка для школьных автобусов будет располагаться на территории детского лагеря им. Володи Дубинина. 

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