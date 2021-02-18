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Лента новостей / В России

Совет директоров назначил нового главу ГК «Инград»

Антон Викторович Ежков станет новым президентом Группы компаний «Инград».

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Профессиональный опыт нового главы ГК «Инград» и уровень его образования внушает уверенность в том, что он сможет решить амбициозные задачи, которые перед ним поставлены советом директоров. Антон Ежков имеет два высших образования. Он получил специальность инженера в Московском энергетическом институте, а та же степень бакалавра по экономике в Международном независимом эколого-политическом университете.

До избрания президентом ГК «Инград» Антон Ежков ранее занимал пост первого заместителя генерального директора АО «Метрика Инвестментс» и директора по девелопменту ООО «РВБ Девелопмент энд Эссет Менеджмент». В 2017-2018 годах – заместитель генерального директора по девелопменту О1 Properties.

Коллектив ГК «Инград» выражает огромную благодарность предшественнику Ежкова на посту президента компании Павлу Александровичу Посленову. Благодаря Посленову компания превратилась из рядового застройщика в узнаваемый бренд с отличной репутацией под названием «Инград». Команда Посленова всего за три года сумела в несколько раз увеличить объем продаж компании и количество выведенных на рынок квадратных метров жилья. Сейчас «Инград» одновременно 22 объекта, чего никогда ранее не было в истории компании. За три года продажи компании выросли с 15 до 80 миллиардов рублей в год, а объем введенной в эксплуатацию недвижимости вырос с 196 до 748 тысяч квадратных метров.

После ухода из компании Павел Алекандрович Посленов объявил о том, что будет заниматься собственными проектами, не связанными с деятельностью Группы Компаний «Инград».
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