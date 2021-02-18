Совет директоров назначил нового главу ГК «Инград»
Антон Викторович Ежков станет новым президентом Группы компаний «Инград».
До избрания президентом ГК «Инград» Антон Ежков ранее занимал пост первого заместителя генерального директора АО «Метрика Инвестментс» и директора по девелопменту ООО «РВБ Девелопмент энд Эссет Менеджмент». В 2017-2018 годах – заместитель генерального директора по девелопменту О1 Properties.
Коллектив ГК «Инград» выражает огромную благодарность предшественнику Ежкова на посту президента компании Павлу Александровичу Посленову. Благодаря Посленову компания превратилась из рядового застройщика в узнаваемый бренд с отличной репутацией под названием «Инград». Команда Посленова всего за три года сумела в несколько раз увеличить объем продаж компании и количество выведенных на рынок квадратных метров жилья. Сейчас «Инград» одновременно 22 объекта, чего никогда ранее не было в истории компании. За три года продажи компании выросли с 15 до 80 миллиардов рублей в год, а объем введенной в эксплуатацию недвижимости вырос с 196 до 748 тысяч квадратных метров.
После ухода из компании Павел Алекандрович Посленов объявил о том, что будет заниматься собственными проектами, не связанными с деятельностью Группы Компаний «Инград».