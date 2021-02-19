В Курске полицейские задержали киллера, находящегося в федеральном розыске с 2016 года

Его сообщники уже давно за решеткой

В Курске полицейские задержали Алексея Алекова - обвиняемого в убийстве, находящегося в федеральном розыске с 2016 года. У оперативников имеется информация о том, что 43-летний обвиняемый скрывался от правоохранительных органов в разных регионах страны, а в целях конспирации изменил внешность и редко покидал место проживания, сообщили в региональном УМВД.Правоохранители установили его местонахождение в Курске. Мужчину задержали днем во дворе многоэтажного дома, где он скрывался. Задержание проводилось при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Задержанного передали следственным органам. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.Как установило следствие, в июне 2010 года в одном из садовых обществ, расположенных в деревне Щетинка Курского района, Сибилев и его соучастники несколько раз выстрелили из охотничьего карабина «Сайга» в одного из лидеров уголовно-преступной среды Олега Афанасьева и его супругу. Преступление было совершено на почве личных неприязненных отношений из-за имевших место ранее «криминальных разборок». В результате, потерпевший был ранен в плечо, ему причинен тяжкий вред здоровью, но он остался жив. Женщина получила касательное ранение головы, не причинившее вреда ее здоровью. Спустя почти год злоумышленники решили повторить попытку расправы с Афанасьевым у подъезда его дома. Алеков расстерял Афанасьева из автомата «АК-47», в результате чего тот скончался на месте.Кроме того, в июне 2010 года Сибилев решил организовать убийство «сподвижника» Афанасьева - Алексея Украинцева, к которому по той же причине испытывал личные неприязненные отношения. Для исполнения он привлек все тех же соучастников, нашел мотоцикл и установил за жертвой скрытое наблюдение. В августе на перекрестке улиц Карла Маркса и Кавказской к автомобилю, за рулем которого был Украинцев, подъехал мотоцикл, откуда Алеков произвел в сторону водителя множество выстрелов из ружья. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.Сибилев и Хандоцкий ранее осуждены к длительным срокам лишения свободы, однако их сообщнику Алекову удавалось долго скрываться от следствия, отмечают в СУ СК России по Курской области. 17 февраля Алекова задержали сотрудники УУР регионального УМВД.