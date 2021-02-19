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Лента новостей / В регионе

Количество аварий на курских теплосетях снизилось почти вдвое

С начала отопительного сезона на системе ЖКХ Курской области зарегистрировано 75 инцидентов
Количество аварий на курских теплосетях снизилось почти вдвое

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Хорошими новостями поделился курский комитет ЖКХ. С начала отопительного сезона на системе ЖКХ Курской области зарегистрировано 75 инцидентов – это почти в 2 раза меньше, чем в прошлом году. На днях в Курске был порыв тепловой магистрали, он привел к временному снижению давления в системе теплоснабжения. Теплоэнергетики оперативно перевели подачу теплоносителей, что позволило избежать отключения теплоснабжения для большого количества жителей, отметил и.о. председателя комитета  Александр Мулёвин.  

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