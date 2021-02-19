Количество аварий на курских теплосетях снизилось почти вдвое

С начала отопительного сезона на системе ЖКХ Курской области зарегистрировано 75 инцидентов

В Доме Советов обсудили прохождение отопительного сезона в регионе.Хорошими новостями поделился курский комитет ЖКХ. С начала отопительного сезона на системе ЖКХ Курской области зарегистрировано 75 инцидентов – это почти в 2 раза меньше, чем в прошлом году. На днях в Курске был порыв тепловой магистрали, он привел к временному снижению давления в системе теплоснабжения. Теплоэнергетики оперативно перевели подачу теплоносителей, что позволило избежать отключения теплоснабжения для большого количества жителей, отметил и.о. председателя комитета Александр Мулёвин.