В Курске пенсионерка повредила ногу, спасаясь из горящего дома

Обнаружив пожар, пожилая женщина выпрыгнула в окно







За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Курской области 12 раз выезжали по тревоге. Произошли три пожара. В результате одного из них пострадала пожилая женщина, сообщает региональное МЧС.Так, около пяти часов утра сегодня в службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого частного дома на улице 3-й Даньшинский переулок Курска. На место происшествия незамедлительно выехали огнеборцы трех пожарных частей города, скорая медицинская помощь, полиция и службы жизнеобеспечения.Огонь практически уничтожил дом площадью сто квадратных метров. В доме проживала 71-летняя женщина. Как рассказали соседи пенсионерка, обнаружив пожар, выпрыгнула в окно и обратилась к ним за помощью. При падении она повредила ногу. Соседи вызвали пожарных и неотложку. Курянку госпитализировали.Предварительной причиной возгорания специалисты называют короткое замыкание электропроводки. Сумма материального ущерба устанавливается.