  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

В Курске пенсионерка повредила ногу, спасаясь из горящего дома

Обнаружив пожар, пожилая женщина выпрыгнула в окно 


В Курске пенсионерка повредила ногу, спасаясь из горящего дома

Читайте также

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Курской области 12 раз выезжали по тревоге. Произошли три пожара. В результате одного из них пострадала пожилая женщина, сообщает региональное МЧС.

Так, около пяти часов утра сегодня в службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого частного дома на улице 3-й Даньшинский переулок Курска. На место происшествия незамедлительно выехали огнеборцы трех пожарных частей города, скорая медицинская помощь, полиция и службы жизнеобеспечения. 

Огонь практически уничтожил дом площадью сто квадратных метров. В доме проживала 71-летняя женщина. Как рассказали соседи пенсионерка, обнаружив пожар, выпрыгнула в окно и обратилась к ним за помощью. При падении она повредила ногу. Соседи вызвали пожарных и неотложку. Курянку госпитализировали. 

Предварительной причиной возгорания специалисты называют короткое замыкание электропроводки. Сумма материального ущерба устанавливается.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курянин взломал кофейный аппарат ради интереса

Суд продлил домашний арест бывшему мэру Льгова

В Курской области готовятся к безаварийному пропуску весеннего половодья

В Курске на "зебре" сбили пенсионерку

Количество аварий на курских теплосетях снизилось почти вдвое

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске