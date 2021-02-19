В Курске пенсионерка повредила ногу, спасаясь из горящего дома
Обнаружив пожар, пожилая женщина выпрыгнула в окно
Так, около пяти часов утра сегодня в службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого частного дома на улице 3-й Даньшинский переулок Курска. На место происшествия незамедлительно выехали огнеборцы трех пожарных частей города, скорая медицинская помощь, полиция и службы жизнеобеспечения.
Огонь практически уничтожил дом площадью сто квадратных метров. В доме проживала 71-летняя женщина. Как рассказали соседи пенсионерка, обнаружив пожар, выпрыгнула в окно и обратилась к ним за помощью. При падении она повредила ногу. Соседи вызвали пожарных и неотложку. Курянку госпитализировали.
Предварительной причиной возгорания специалисты называют короткое замыкание электропроводки. Сумма материального ущерба устанавливается.