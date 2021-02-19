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В Курской области готовятся к безаварийному пропуску весеннего половодья

Февральские снегопады могут осложнить паводковую ситуацию
В Курской области готовятся к безаварийному пропуску весеннего половодья

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На совещании в Доме Советов обсудили подготовку к паводку. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Курской области возглавил губернатор. 

«Максимальные уровни подъема воды в этом году прогнозируются на уровне средних многолетних значений. Но обильные осадки в первой половине февраля могут осложнить паводковую ситуацию», – отметил Роман Старовойт. 

Уже ведется подготовка к безаварийному пропуску весеннего половодья. В зоне повышенного риска остаются Курск, где в зоне риска приусадебные участки, подъездная дорога к селу Износково Рыльского района, а также четыре низководных автомобильных моста в Глушковском, Льговском и Солнцевском районах. 

Для контроля паводковой обстановки задействованы 12 стационарных гидропостов. Определены зоны космического мониторинга, воздушную разведку спасатели будет вести с использованием беспилотников. 

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