В Курской области готовятся к безаварийному пропуску весеннего половодья

Февральские снегопады могут осложнить паводковую ситуацию

На совещании в Доме Советов обсудили подготовку к паводку. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Курской области возглавил губернатор.«Максимальные уровни подъема воды в этом году прогнозируются на уровне средних многолетних значений. Но обильные осадки в первой половине февраля могут осложнить паводковую ситуацию», – отметил Роман Старовойт.Уже ведется подготовка к безаварийному пропуску весеннего половодья. В зоне повышенного риска остаются Курск, где в зоне риска приусадебные участки, подъездная дорога к селу Износково Рыльского района, а также четыре низководных автомобильных моста в Глушковском, Льговском и Солнцевском районах.Для контроля паводковой обстановки задействованы 12 стационарных гидропостов. Определены зоны космического мониторинга, воздушную разведку спасатели будет вести с использованием беспилотников.